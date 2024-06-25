الثلاثاء 25-06-2024
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الثلاثاء، 25-06-2024 07:24 ص

تعرف على صاروخ "السهم الأحمر" الذي استخدمته كتائب القسام برفح

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الوكيل الاخباري - في تطور هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن استخدام صاروخ صيني موجه، يدعى "السهم الأحمر" في استهداف آلية عسكرية إسرائيلية.

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وبثت كتائب القسام، الاثنين، مشاهد لاستهداف آلية هندسية من نوع "أوفك" بصاروخ موجه "السهم الأحمر" غرب منطقة تل زعرب بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
والسهم الأحمر صاروخ من الجيل الثاني من الصواريخ المضادة للدبابات، وهو من فئة الصواريخ التي يتم التحكم بها بطريقة سلكية بصرية.


يتكون صاروخ السهم الأحمر من المقذوف المضاد للدروع، والمكون من رأس حربي، وصاروخ دفع بالوقود الصلب، ووحدة تحكم مرتبطة بمنصة الإطلاق عبر سلك، من أجل توجيهه إلى الهدف بصورة بصرية.


ويمتلك قدرة عالية على إصابة الأهداف من مسافات تتراوح بين 3 و4 كيلومترات، ويعد أحد أهم نُظم الصواريخ التي يعتمد عليها جيش التحرير الشعبي الصيني منذ أواخر الثمانينيات.


وتم تصنيع الصاروخ عام 1980، واستُخدم في حرب البوسنة والهرسك وفي المعارك التي تلت الثورة السورية، ويزن 25 كيلوغراما، ويتم إطلاق الصاروخ من الأرض، ويمكن أيضا إطلاقه عبر مركبات قتالية أو طائرات هليكوبتر هجومية.


 




 

 


 

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