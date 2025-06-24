الطيران المدني: إغلاق الأجواء كان بسبب ارتفاع احتمالية وجود مخاطر على حركة الطيران

الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو أن الأردن تعامل مع التصعيد في المنطقة وفق تطورات الأحداث وبالتنسيق المباشر مع الجهات العسكرية والأمنية.



وقال مستو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الرحلات الجوية انخفضت بشكل كبير بداية التصعيد العسكري ولكن الأثر لم يمس الأردن وحده فقط بل كل دول المنطقة.



وأضاف أن عدد المسافرين يوميا عبر مطار الملكة علياء الدولي كان يقدر بنحو 26-27 ألف مسافر، وانخفض بعد أيام من الأزمة إلى 18 ألف مسافر أي بنسبة 64% من حجم عدد المسافرين.



وأشار مستو إلى أن الشحن الجوي انخفض أيضا ولكن ليس كثيرا، لافتا إلى أن حجم الشحن الجوي في الأردن ليس كبيرا رغم الإمكانيات الكبيرة.



وبيّن أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية لم تكن بسبب وجود خطر مباشر على حركة الطيران ولكن اتخذت بسبب احتمالية ارتفاع المخاطر على حركة الطيران.

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