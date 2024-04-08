تعرف على موعد عيد الفطر في فلسطين

الوكيل الاخباري- أعلنت فلسطين أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

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وتتحرى العديد من الدول هلال شهر شوال لعام 1445 هجري، حيث أن العديد من الدول ستتحرى الهلال الاثنين ودول أخرى ستتحرى الهلال الثلاثاء.



ويختلف موعد تحري الدول لهلال شهر شوال وفقا لمواعيد صيام كل دولة، حيث ستتحرى الهلال في الـ8 من نيسان/أبريل كل من دول السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت واليمن والعراق والبحرين وفلسطين وسوريا ولبنان وجمهورية مصر العربية والجزائر وتونس والصومال وجيبوتي وعدد من الدول الإسلامية والعالمية.