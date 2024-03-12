الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

تقارير: الرئيس الفلسطيني سيكلف محمد مصطفى برئاسة الوزراء

الأمم المتحدة: الممر البحري ليس بديلًا للمعابر البرية لدخول المساعدات إلى غزة

CIA : الضفة الغربية قابلة للاشتعال في الوقت الراهن

بني مصطفى: استراتيجية تمكين المرأة تتضمن توفير قروض ميسرة

لأول مرة بالاردن.. برنامج بكالوريوس تقني في تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غدا الأربعاء

وزير الخارجية الأميركي: هناك مساعٍ لتحقيق حل الدولتين

باخرة تحمل 7 آلاف رأس من العجول تصل ميناء العقبة

الأردن يدين قيام الاحتلال بقتل مواطنين أردنيين في مدينة طولكرم

الثلاثاء، 12-03-2024 08:43 م

تقارير: الرئيس الفلسطيني سيكلف محمد مصطفى برئاسة الوزراء

1041


الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الرئيس محمود عباس سيكلف محمد مصطفى برئاسة الوزراء وذلك خلفا لمحمد أشتيه.

اضافة اعلان


وكان محمد اشتيه قدم في 26 شباط الماضي استقالة حكومته، وكلفه عباس بالاستمرار بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.


وأدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وعُين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
44444

الأمم المتحدة: الممر البحري ليس بديلًا للمعابر البرية لدخول المساعدات إلى غزة

Cijordanie

CIA : الضفة الغربية قابلة للاشتعال في الوقت الراهن

62622_20_1699293266

سرايا القدس: فجرنا نفقا ومنزلا تحصن به جنود الاحتلال بالقرارة

11411

وزير الخارجية الأميركي: هناك مساعٍ لتحقيق حل الدولتين

3rytOE042unl345D4NBjIcL9uWQqo5HvDNggdkpI

جيش الاحتلال يقر بإصابة 3 جنود في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

17102502620

الجيش الأميركي: سنقيم الرصيف البحري بغزة دون جنود على الأرض

أخبار متعلقة
bOrFpZYO8gRrgqKVq2fGYsVMSDOQyfgkBkFRk3TN

الرئيس الإيراني: على واشنطن الاستماع لصوت مواطنيها الرافضين للإبادة بغزة

شهداء 5

ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

ججججج

بعد بتر قدمه .. أول تعليق لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر

ة

أكسيوس: محادثات القاهرة بشأن صفقة تبادل انتهت دون تقدم ملموس

1

الأمم المتحدة: 30% من مدارس غزة قُصفت بشكل مباشر

1

الأمم المتحدة تحذر: غزو رفح سيقود إلى مذبحة