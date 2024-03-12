تقارير: الرئيس الفلسطيني سيكلف محمد مصطفى برئاسة الوزراء

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الرئيس محمود عباس سيكلف محمد مصطفى برئاسة الوزراء وذلك خلفا لمحمد أشتيه.

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وكان محمد اشتيه قدم في 26 شباط الماضي استقالة حكومته، وكلفه عباس بالاستمرار بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.



وأدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.



وعُين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة.