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الأحد، 26-11-2023 10:17 ص

تواصل المسيرات في المدن الأميركية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

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الوكيل الاخباري- تواصلت المسيرات في عدد من المدن الأميركية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استشهد خلاله حتى اللحظة أكثر من 15 ألف غالبيتهم من الأطفال والنساء، ونحو 30 ألف جريح.اضافة اعلان


وأشار مصدر، إلى أن مسيرات نظمت في واشنطن، ونيويورك، وشيكاغو، وهيسوتن، واريزونا، فيما استغل النشطاء أسبوع التسوق الأهم في الولايات المتحدة المعروف باسم "Black Friday" للتظاهر أمام المجمعات التجارية الضخمة، لحث الأميركيين على مقاطعة التسوق هذا العام لدفع الشركات الكبرى للضغط على الإدارة الأميركية من أجل إجبار إسرائيل وقف عدوانها.

ولفت، إلى أن النشطاء سينشرون أسماء الأطفال الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال المسيرات التضامنية، للتأكيد على أنهم ليسوا "مجرد أرقام" وللدفع من أجل محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الطفولة الفلسطينية.

 




 

 


 

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