الجمعة 17-11-2023
الوكيل الاخباري
 

البدور ينقل رسالة الملك للرئيس الفلسطيني

"واشنطن بوست": إسرائيل لم تجد أدلة على استخدام مجمع الشفاء لأغراض عسكرية

7 شهداء إثر قصف إسرائيلي شرق رفح

حزب الله يقول إنه أصاب دبابة ميركافا إسرائيلية

بالفيديو.. مشاهد من عملية تفخيخ نفق في غزة ومقتل 5 جنود إسرائيليين

هنية: نحن مستعدون لمعركة طويلة والعدو لن يسترد أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة

الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

القوات المسلحة الأردنية ترسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس

كتائب القسام: استهدفنا 5 عربات إسرائيلية بقذائف من المسافة صفر

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية اقتحام بجنوب القدس

عاجل

بالفيديو.. مشاهد من عملية تفخيخ نفق في غزة ومقتل 5 جنود إسرائيليين

الجمعة، 17-11-2023 12:35 ص

"واشنطن بوست": إسرائيل لم تجد أدلة على استخدام مجمع الشفاء لأغراض عسكرية

65566b3e4c59b76d194d4102


الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إسرائيل لم تجد أدلة لوجود أنشطة لحركة حماس في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.

اضافة اعلان


وأفادت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي أوروبي دون الكشف عن هويته: كانت إسرائيل تأمل من الاقتحام المثير للجدل لمستشفى الشفاء أن تعثر على أدلة قاطعة تؤكد استخدام المشفى كغطاء لأنشطة مسلحة.. وقد دفع عدم وجود أدلة واضحة حتى الآن الحلفاء الغربيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لزيادة الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف مؤقت للعملية القتالية".


قبيل الاقتحام، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف مركز قيادة لحركة حماس في المساحات التابعة للمشفى، بالإضافة لأسلحة.


بالإضافة لذلك، أفادت قناة i24 التلفزيونية صباح أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، يوسع العملية في مجمع الشفاء، وينتقل إلى الجزء الجنوبي منه. في المقابل أشارت وسائل إعلام عربية، إلى أن الجرافات سوت مساحات واسعة من المنطقة المحيطة بالمستشفى.


بدوره، أعرب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن قلقه إزاء ما يحدث في مجمع الشفاء، مشيراً إلى أن المؤسسات الطبية يجب أن تتمتع بحرمة بموجب القانون الإنساني.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65568889423604262e00b75d

شكري يؤكد لبلينكن ضرورة التركيز على الوصول لوقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة

cUAchF5wpUwWi8a4r7IZtS0p6K8kjEvRiah6Viqn

7 شهداء إثر قصف إسرائيلي شرق رفح

1700166929147

وزراء دفاع "آسيان" يدعون إلى هدنة فورية وممر لدخول المساعدات إلى غزة

ت

حزب الله يقول إنه أصاب دبابة ميركافا إسرائيلية

WhatsApp Image 2023-11-16 at 10.52.36 PM

بالفيديو.. مشاهد من عملية تفخيخ نفق في غزة ومقتل 5 جنود إسرائيليين

ismal_haniyeh_1

هنية: نحن مستعدون لمعركة طويلة والعدو لن يسترد أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_1930850ec8e2887cd46d2227b9dea751

غوتيريش: هجوم حماس لا يبرر العقاب الجماعي لسكان غزة

1699561204398

واشنطن بوست: إطالة معاناة الفلسطينيين تهدد بزيادة احتمال حرب إقليمية

WhatsApp Image 2023-11-07 at 8.42.56 PM

وزير الدفاع الإسرائيلي يدلي بتصريحات نارية حول السنوار وقادة حماس

654a3c684c59b7296b097837

"الغارديان" تكشف عن شخصين رئيسيين نظما طوفان الأقصى على إسرائيل

65460b7042360419792fdd51

رئيس كولومبيا: الهجوم الإسرائيلي على الأطباء في غزة جريمة حرب

652f952542360412b46f7c0b

صحفي غربي يفنّد الادعاءات الإسرائيلية حول قصف مستشفى "المعمداني"