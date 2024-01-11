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"العدل الدولية" تبدأ اليوم النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

الخميس، 11-01-2024 07:50 ص

تونس تطلب تقديم مرافعات شفهية بالدعوى ضد إسرائيل

شش


الوكيل الاخباري - قالت تونس أمس الأربعاء إنها قدمت طلب تسجيل على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية، لكنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد إسرائيل أمام المحكمة "لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان".

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جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية، قبل ساعات من انطلاق جلسات الاستماع بالدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية".


وقالت الخارجية أن طلبها تقديم مرافعات شفهية يأتي "في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية واستيطانه وضمه لها".


 




 

 


 

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