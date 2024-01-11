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"العدل الدولية" تبدأ اليوم النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

الخميس، 11-01-2024 06:58 ص

الحوارات: مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اليوم صفعة لتل أبيب والسياسة الأمريكية

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات إن مثول إسرائيل اليوم الخميس أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، صفعة لكل من روج بأن إسرائيل دولة ديمقراطية ولتل أبيب والسياسة الأمريكية. 

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وأضاف الحوارات في حديث لـ "الوكيل الاخباري" أن محاكمة إسرائيل بالمحكمة الدولية يشوه صورتها أمام العالم ومكانتها التي حصلت عليها بدعم أمريكي وغربي، متأملاً أن تنجح جنوب إفريقيا بالقضية مما يعود على الشعب الفلسطيني بنتائج كبيرة .


وأكد أنه بدأ من الآن النظر الى إسرائيل بأنها دولة خارجة عن القانون وتمارس الابادة الجماعية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتطور الأمر إلى مطالبة بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة .  


ولفت أنه عندما يتم النظر بالقضية يكون من حق المحكمة الطلب من اسرائيل وقف الحرب فورا ووقف الإبادة الجماعية في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.


يشار الى أن جنوب أفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي أقرت عام 1949 ردا على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.


ويحق لكل دولة موقعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال الاختلاف على "تفسير أو تطبيق أو احترام" القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية.


وقالت جنوب أفريقيا إنها "تدرك تماما حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة".


 




 

 


 

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"العدل الدولية" تبدأ اليوم النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

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