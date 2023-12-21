الخميس 21-12-2023
الوكيل الاخباري
 

استشهاد مسنة لبنانية وإصابة زوجها بقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

الاحتلال يقتحم بلدة يعبد جنوب جنين وينصب حواجز عسكرية

3 بدائل لـ "السيوف الحديدية" .. حكومة الاحتلال تجتمع لتغيير اسم الحرب على غزة

يونيسف: أطفال غزة محرومون من 90% من استهلاكهم الطبيعي للمياه

توقيع اتفاقية لمشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة بـ97 مليون يورو

عيار 21 .. أسعار الذهب والليرة بالأردن اليوم

وفاة الفنان الأردني علـي العبـادي - صورة

من بينها الأردن .. عطل يصيب خدمات منصة "إكس" بعدد من دول العالم

البلبيسي: الإنفلونزا هي الفيروس السائد حاليا في الأردن وكورونا الأقل انتشارا

حماس: لن نطلق سراح الرهائن قبل هذين الشرطين

عاجل

استشهاد مسنة لبنانية وإصابة زوجها بقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

الخميس، 21-12-2023 09:36 ص

حماس: لن نطلق سراح الرهائن قبل هذين الشرطين

ك


الوكيل الاخباري - قال مسؤول في حماس إن الحركة لن توافق على إطلاق سراح أي رهائن إسرائيليين، إلا إذا أوقفت إسرائيل هجماتها العنيفة على غزة مع دخول المزيد من المساعدات للقطاع.

اضافة اعلان


وأوضح طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ، أن الحركة "ليست مستعدة لمناقشة إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، حتى تنهي إسرائيل حملتها العسكرية في غزة ويزيد حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين".


وصرح النونو خلال المقابلة التي جرت في القاهرة: "قضية الأسرى يمكن التفاوض حولها بعد هذين الأمرين. لا نستطيع الحديث عن مفاوضات في وقت تستمر به إسرائيل في عدوانها. مناقشة أي أطروحة تتعلق بالأسرى يجب أن تتم بعد وقف العدوان".


وأضاف: "قدم وفد الحركة شرحا مستفيضا للأوضاع الميدانية والسياسية والحاجات المطلوبة لتحسين الظروف الإنسانية وزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني، وإيصال هذه المساعدات لكافة مناطق القطاع في الشمال والجنوب".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاحتلال-يقتحم

الاحتلال يقتحم بلدة يعبد جنوب جنين وينصب حواجز عسكرية

طط

3 بدائل لـ "السيوف الحديدية" .. حكومة الاحتلال تجتمع لتغيير اسم الحرب على غزة

طططططططط

يونيسف: أطفال غزة محرومون من 90% من استهلاكهم الطبيعي للمياه

06121378103630708782202131321587

قوات الاحتلال تواصل محاصرة مبنى تابع للهلال الأحمر بجباليا

8-12-2021_21_15_16_GomhuriaOnline_611638990916

قوات الاحتلال تعتقل شابا من دير الغصون

ك

جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بينهم ضابط بجراح خطيرة في معارك خان يونس

أخبار متعلقة
ح

ضابط أمريكي: حماس تنتصر في معركة غزة

hazem

بريطانيا: الاتفاق بين إسرائيل وحماس "خطوة حاسمة"

57541_flag-embassy_1_

بلجيكا ترحب باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

634891924863390000

الصين ترحب باتفاق الهدنة المؤقتة في غزة

ط

وزير الخارجية الروسي يشيد بالدور القطري في ملف الأسرى

3002f04c-79ec-4215-a64f-b3eed13c9e37

حماس : لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بشأن اتفاق الهدنة