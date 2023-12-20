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الأربعاء، 20-12-2023 06:50 ص

"هدنة لاسبوع مقابل 40 رهينة" .. إسرائيل تبلغ قطر بما تحتاجه الآن

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل أبلغت قطر استعدادها وحاجتها للدخول في هدنة إنسانية لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن 40 رهينة لدى حركة "حماس" من قطاع غزة.

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ونقل الموقع الإلكتروني واللا، مساء أمس الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر أجنبي، أن إسرائيل أبلغت الوساطة القطرية استعدادها الدخول في هدنة إنسانية لأسبوع.


وأوضح أن رئيس جهاز الموساد، ديفيد بارنياع، قد التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في وارسو، وشدد على طلب إسرائيل في إلقاء حركة حماس للسلاح واستسلام الحركة نفسها.


 




 

 


 

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