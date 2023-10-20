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الجمعة، 20-10-2023 06:20 م

تونس: مسيرات حاشدة تنديدا بالعدوان على غزة

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الوكيل الاخباري-  تواصلت في تونس، اليوم الجمعة، المسيرات الاحتجاجية والوقفات المساندة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى حرب إبادة .

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وانطلقت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة، نحو شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، نصرة لغزة وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين من قصف وتهجير واعتقالات، وتنديداً بالدعم الغربي لجرائم الاحتلال والمجازر ضد الفلسطينيين.


وحمل المشاركون، العلم الفلسطيني ورفعوا شعارات داعمة لصمود الأشقاء في غزة وصمودهم في وجه العدوان الغاشم الذي يستهدف الأبرياء والمدنيين العزل في غزة، كما نظمت وقفات تضامنية حاشدة أمام سفارتي فرنسا والولايات المتحدة الأميركية تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء في غزة.

 




 

 


 

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