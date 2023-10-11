مشهد مؤلم .. سائق سيارة إسعاف يبكي بحرقة في غزة

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤلم لسائق سيارة إسعاف يبكي بحرقة بسبب تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين الذين يقوم بنقلهم في قطاع غزة.

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ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، سائق سيارة الإسعاف وهو يبكي، في حين يسأله أحد الأشخاص إن كانت السيارة تتسع لشهداء إضافيين.



وارتفع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا.