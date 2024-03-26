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الثلاثاء، 26-03-2024 09:42 ص

جلسة مفتوحة لمجلس الامن اليوم بشأن فلسطين

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الوكيل الاخباري- يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء ، جلسته الشهرية المفتوحة بشأن القضية الفلسطينية، تليها جلسة مشاورات مغلقة.

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وسيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند احاطة لاعضاء المجلس حول الوضع في فلسطين المحتلة بما في ذلك الاستيطان.


يذكر ان المجلس اعتمد أمس القرار رقم 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك مما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".ط

 

وبرفع "جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".


يذكر أن القرار له اهمية كونه الاول الذي يتم في استخدام كلمة يطالب بدلا من ان يدعو.


وكانت الدول التي تقدمت بالمشروع يوم امس، وافقت في اللحظات الاخيرة على تغيير كلمة واحدة تفاديا للفيتو الاميركي الذي تحول الى التصويت بالامتناع.

 

 




 

 


 

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