مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف الحرب على قطاع غزة

الوكيل الاخباري - يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي المجموعة المسماة (الدول المنتخبة العشر).

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ويطالب مشروع القرار بوقف فوري لاطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الفضيل، يتم احترامه من قبل جميع الأطراف، يؤدي الى وقف دائم ومستمر، بالاضافة الى اطلاق سراح المحتجزين دون شرط ودخول المساعدات الإنسانية والطبية الى القطاع.



والدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن هي اليابان، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور.



الى ذلك، يعقد المجلس جلسته الشهرية المفتوحة يوم الثلاثاء لمناقشة القضية الفلسطينية ولا سيما تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار رقم 2334 المتعلق بعدم شرعية الاستيطان في فلسطين المحتلة.