جنوب افريقيا : هذه هي الإجراءات الاحترازية التي طالبنا بها محكمة العدل الدولية !

الوكيل الإخباري- قال مدير العلاقات الدولية بخارجية جنوب افريقيا ، زين دانجور ، ان بلاده تعلم بأن البت بالقضية المرفوعة على اسرائيل بمحكمة العدل الدولية تتطلب وقتاً لذا طالبوا باتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية لحماية الفلسطينيين .
واشار ان الاجراءات تشمل وقفا كاملا لاطلاق النار و السماح بدخول المساعدات الانسانية من دون اي عرقلة من السلطات الاسرائيلية
واضاف :"نأمل بأن هذه الاجراءات الاحترازية سوف سيتم التوصل اليها في أسرع وقت ممكن في فترة 10 أيام "
مسؤول بـخارجية جنوب إفريقيا: هذه هي الإجراءات الاحترازية التي طالبنا بها محكمة العدل الدولية #غزة_تحت_القصف | #محاكمة_إسرائيل pic.twitter.com/GiZS0g1ilq— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 15, 2024