الإثنين 15-01-2024
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الإثنين، 15-01-2024 12:18 م

جنوب افريقيا : هذه هي الإجراءات الاحترازية التي طالبنا بها محكمة العدل الدولية !

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الوكيل الإخباري- قال مدير العلاقات الدولية بخارجية جنوب افريقيا ، زين دانجور ، ان بلاده تعلم بأن البت بالقضية المرفوعة على اسرائيل بمحكمة العدل الدولية تتطلب وقتاً لذا طالبوا باتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية لحماية الفلسطينيين .

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واشار ان الاجراءات تشمل وقفا كاملا لاطلاق النار و السماح بدخول المساعدات الانسانية من دون اي عرقلة من السلطات الاسرائيلية 

 

واضاف :"نأمل بأن هذه الاجراءات الاحترازية سوف سيتم التوصل اليها في أسرع وقت ممكن في فترة 10 أيام "

 

 




 

 


 

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