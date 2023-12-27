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الأربعاء، 27-12-2023 10:27 ص

مقررة أممية: الهجمات الإسرائيلية ضد الأمم المتحدة "جبن أخلاقي"

جج


الوكيل الاخباري - قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، "إن الهجمات الاسرائيلية التي لا أساس لها ضد الأمم المتحدة لا تثبت إلا الجبن الأخلاقي".

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وأضافت ألبانيز، في بيان، بعد تصريح وزير خارجية اسرائيل بعدم تجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة، "لقد تم إضعاف الأمم المتحدة بسبب عقود من الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة والتهجير القسري".


وقالت أنه "يتعين على الأمم المتحدة أن تحاسب إسرائيل إذا أرادت إنقاذ سمعتها وهدفها"، مشددة على أنه "لا يمكن لأحد أن يكون حرا إلا إذا كان الجميع أحرارا".


وطالبت المقررة الأممية بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الكاملة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، والعدالة.


 




 

 


 

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