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جنوب افريقيا : 4 أفعال تكشف جرائم اسرائيل وتدينها

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جنوب افريقيا : اسرائيل يتمت أعداد كبيرة من الأطفال في غزة

الخميس، 11-01-2024 01:23 م

جنوب افريقيا : 4 أفعال تكشف جرائم اسرائيل وتدينها

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الوكيل الإخباري-قدم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا دلائل واثباتات على تسبب اسرائيل بابادة في قطاع غزة على شكل أربعة أفعال تعارض بنود اتفاقية الابادة التي وقعت عليها اسرائيل وجنوب افريقيا 

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حيث أوضح الفريق القانوني أن اسرائيل ارتكبت اولا قتل جماعي بحق الفلسطينيين وهذا ما يشكل انتهاكا لبند أ من مادة اتفاقية الابادة الجماعية .


واوضح ان اسرائيل قتلت منذ السابع من اكتوبر اكثر من 23 الف فلسطيني 70 % منهم من النساء والاطفال ولايزال حوالي 7 آلاف بعداد المفقودين مفترض انهم متوفين 


واشار ان الفلسطينيين يقتلون في منازلهم واماكن لجوئهم وعلى الطرق التي ادعت اسرائيل انها آمنة ولا تستثني احد مما دفع بوصف غزة " مقبرة للأطفال "  . 
والفعل الثاني كان التسبب باضرار جسدية ونفسية جسيمة للفلسطينيين في غزة وهو ما يشكل انتهاكا في البند ب من مادة الابادة الجماعية 


مشيرا ان عدد كبير من المدنيين بمن فيهم اطفال يتم توقيفهم وقفل اعينهم ويجبرون على الخروج من منازلهم ويوضعون  في المركبات ويؤخذون الى اماكن غير معروفة.


والفعل الثالث هو فرض اسرائيل ظروف لا تسمح بمواصلة الحياة وهدفها تحقيق الدمار ـ من خلال النقل القسري حيث اجبرت 85 % من سكان غزة على مغادرة منازلهم مع عدم توفير اي ملجأ آمن لهم ، وتهديدهم بالقتل بأي مكان يلجؤون اليه 


اما الفعل الرابع هو العنف الجنسي الذي ترتكبه اسرائيل بحق النساء والاطفال واتخاذ اجراءات منع الولادة كتدمير المستشفيات والمراكز الصحية وهو ما يناقض بند د في مادة الابادة الموقع عليها .

 




 

 


 

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