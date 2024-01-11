ماذا قالت جنوب افريقيا في مطلع الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية ؟

الوكيل الإخباري- قال وزير عدل جنوب افريقيا في اولى جلسات محكمة العدل الدولية انهم يمدون ايديهم للشعب الفلسطيني بادراك كامل لانسياتهم بما تسببت به اسرائيل من ابادة جماعية في قطاع غزة متعدية حق الدفاع عن النفس .

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واضاف ان هذه الدعوى جاءت ضمن واجبهم كطرف مصادق على اتفاقية الابادة ، حيث لاحظت بلاده ما تقوم به اسرائيل من عنف ودمار وقتل منذ 75 عاماً زادت حدته بعد الـ 7 من اكتوبر متجاوزة جميع الحدود ومنتهكة جميع الادلة للاتفاقية .

واكد على طلب افريقيا بضرورة فرض تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين وهو ما اكده القضاه في مطلع الجلسة ان ذلك ستتخذه المحكمة اولوية



فيما قال وكيل دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ان" إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري و شهدنا نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948 وممارسات الاحتلال ضدهم وإفلاته من العقاب."

