الخميس 28-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأمم المتحدة: كارثة صحية عامة في غزة قيد التكوين

هيئة المعابر في غزة : 117 أردنياً سيغادرون غزة اليوم عبر معبر رفح

مسؤول إسرائيلي: السلطات لا تدرك خطورة ارتفاع أعداد جرحى الجيش

ليرة الذهب تسجل اعلى معدلاتها لعام 2023 .. تعرف على سعر البيع

الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 شهداء بقصف مستشفى الهلال الأحمر بخان يونس

سلطة وادي الأردن تنفذ أعمال تنظيف قناة الملك عبدالله من الطمي والرسوبيات

عبد اللهيان: إسرائيل لن تحقق أهدافها من الحرب بقطاع غزة

القسام تستهدف آلية إسرائيلية بمخيم البريج

24 طائرة أرسلتها الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية إلى غزة منذ بدء العدوان

المجوهرات تحتل المرتبة الأولى بصادرات المملكة خلال 10 أشهر

عاجل

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود بينهم ضابطان

الخميس، 28-12-2023 09:42 ص

جنود إسرائيليون أصيبوا بغزة يرفضون مقابلة نتنياهو

خ


الوكيل الاخباري - رفض جنود إسرائيليين أصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند زيارته لهم في أحد المستشفيات بمدينة القدس، وفق ما كشفته القناة 13 العبرية الخاصة أمس الأربعاء.

اضافة اعلان


وقالت القناة في تقرير إن نتنياهو، أجرى زيارة لقسم إعادة التأهيل في مستشفى هداسا بالقدس، للقاء جنود أصيبوا بمعارك في غزة، إلا أن بعضهم رفضوا مقابلته.


وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها جنود أصيبوا في غزة لقاء نتنياهو، إنما تكرر ذلك قبل نحو أسبوع عندما رفض مقابلته عدد من الجنود الجرحى في مستشفى شيبا في منطقة تل هشومير قرب تل أبيب أثناء زيارته لهم، بحسب المصدر ذاته.


وفي السياق، قال الجندي المصاب أور شنيبيرغ، عبر منصة إكس: أنا في المستشفى، في جناح إعادة التأهيل في هداسا، نتنياهو قادم لزيارتي الليلة، وسألتني إحدى المسؤولات عما إذا كنت أريد أن يأتي إلى غرفتي، بالطبع رفضت.


وأضاف في تدوينته: اتضح أنه من بين جناح يضم 18 مقاتلا جريحا، 15 منهم طلبوا عدم دخوله عليهم ، وفق ما أوردته القناة  13. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ججج

الأمم المتحدة: كارثة صحية عامة في غزة قيد التكوين

طط

مسؤول إسرائيلي: السلطات لا تدرك خطورة ارتفاع أعداد جرحى الجيش

شهداء

الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 شهداء بقصف مستشفى الهلال الأحمر بخان يونس

9999

عبد اللهيان: إسرائيل لن تحقق أهدافها من الحرب بقطاع غزة

القسام تفجر

القسام تستهدف آلية إسرائيلية بمخيم البريج

09152303288703653481587648135530

الاحتلال يستهدف مستشفى الهلال الأحمر 3 مرات خلال ساعة

أخبار متعلقة
ن

سفير أمريكي سابق لدى "تل أبيب": حماس لن تهزم

طط

3 بدائل لـ "السيوف الحديدية" .. حكومة الاحتلال تجتمع لتغيير اسم الحرب على غزة

ة

"إذلال جنود الجيش الإسرائيلي" .. لهذا السبب رئيس أركان جيش الاحتلال غاضب من نتنياهو

qQG1aBQftoFViGKWoD4lVtJCHeyZhI1Ow2aU1WW6

نتنياهو يوعز بهدم منازل عائلات منفذي عملية القدس

م

عباس يؤكد لبلينكن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

1

نتنياهو يعلق على عملية القدس