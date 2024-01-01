جيش الاحتلال: قدرات المقاومة الصاروخية ستستمر لسنوات قادمة

الوكيل الاخباري -

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أكد مسؤولون في جيش الاحتلال أن قدرات حماس الصاروخية لا زالت قائمة وان الحركة ستبقى قادرة على اطلاق الصواريخ لسنوات قادمة ولكن بشكل محدود.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسؤولين قولهم وبعد ليلة شهدت اطلاق عشرات الصواريخ تجاه وسط الكيان أن حماس تراكم قوّتها منذ 14 عام وانه ليس من السهل سلبها هذه القدرات في فترة قصيرة.وجاء على لسان المسؤولين العسكريين أن حماس ستبقى قادرة على إطلاق الصواريخ ولو بشكل محدود حتى عامين الى ثلاثة أعوام قادمة وذلك على الرغم من الاجتياح البري لغالبية مناطق القطاع.