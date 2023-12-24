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الدويري: "إسرائيل" مضطربة وجحر الديك صورة لما تواجهه قواتها بغزة

الأحد، 24-12-2023 09:59 م

الدويري: "إسرائيل" مضطربة وجحر الديك صورة لما تواجهه قواتها بغزة

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الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، إن ما يحدث في جحر الديك، يعكس وضعية جيش الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدا أن "إسرائيل" تعاني ضبابية واضطرابا في المعركة.

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وأكد الدويري، أن جحر الديك التي تعتبر منطقة رخوة ولا تتجاوز مساحتها 6 كيلومترات ما تزال عصية على السيطرة، بل وخرجت منها غالبية عمليات كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- التي اتسمت بالدقة والنوعية، وكانت نتائجها مؤلمة للاحتلال.


واعتبر الدويري أن ما يحدث في جحر الديك يفسر تحول جيش الاحتلال إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية، والتي يعول فيها على تحقيق أي نصر في أي منطقة.


وقال الخبير العسكري إن "إسرائيل حاليا تعاني اضطرابا و ضبابية وعدم وضوح رؤية في الأهداف التي تريد تحقيقها، مشيرا إلى أن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي تحدث عن خلاف داخل مجلس الحرب.


وأكد أنه "منذ انسحاب الكتيبة الـ13 التابعة للواء غولاني، هناك ارتباك في قوات الاحتلال شمالي القطاع"، مضيفا "يبدو أن أوامر العمليات متضاربة مع أوامر القيادة السياسية، وهو ما استغلته المقاومة ووجهت ضربات موجعة ومنعت القوات الإسرائيلية من تحقيق أي نجاح".


ويرى الدويري أن "إسرائيل" حاليا لم يعد لديها بنك أهداف واضح، وهو ما يجعلها تزيد من استهداف المدارس والمستشفيات، ردا على ضراوة المعارك على الأرض.


وأشار إلى أن ما ينشره الاحتلال من مشاهد للقتال تأتي كلها من الشمال حيث المساحات الفارغة الكبيرة، بينما لا يتم نشر أي مشهد من الجنوب؛ لأن شدة المعارك وكثافة البيوت لا تسمح له بتصوير مثل هذه المقاطع.
الجزيرة


 




 

 


 

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