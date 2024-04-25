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الخميس، 25-04-2024 02:42 م

جيش الاحتلال يسحب لواء "ناحال" من قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مغادرة لواء "ناحال" قطاع غزة بعد 6 أشهر من القتال ليحل محله لواءان احتياطيان.

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وافاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أنه جند لواءي احتياط لمتابعة مهمة الدفاع والهجوم في قطاع غزة، مشيراً إلى أن اللواءين أجريا الاستعدادات على مدار الأسابيع الأخيرة لمهمتهما في القطاع

وقال جيش الاحتلال في بيان الأربعاء إن "اللواءين اللذين تصرفا حتى الآن على الحدود الشمالية أجريا الاستعدادات على مدار الأسابيع الأخيرة لمهمتهما في قطاع غزة، تحت قيادة الفرقة 99".

وأضاف أنه "كجزء من الاستعدادات للنشاط في القطاع، رفع اللواء 2 التابع للفرقة 146 واللواء 679 التابع للفرقة 210 مستوى أهليتهما من خلال القيام بسلسلة تدريبات على الجبهتين الشمالية والجنوبية، حيث تمرن المقاتلون على أساليب القتال وراجعوا خلاصة الاستنتاجات والعبر الناجمة عن القتال والمناورة في قطاع غزة حتى الآن".

وأكد جيش الاحتلال أن "اللواء 2 أجرى مناورة لوائية في المنطقة الشمالية، تمرن خلالها مقاتلو مجموعة القتال اللوائية على سيناريوهات مختلفة بقيادة مركز التدريبات البرية".

 




 

 


 

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