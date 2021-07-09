السبت 10-07-2021
الوكيل الاخباري

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة وصدقات الفاروق

قصة مؤثرة لوفاة معلم بالمفرق .. أراد الانتقال إلى منزل جديد فانتقل إلى قبره - صورة

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

لجنة وزارية في إربد اليوم للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

حملة لتطعيم موظفي القطاع الفندقي في المملكة

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الخسائر

الوكيل يكشف الغطاء عن إفراغ سد الكرامة من الموظفين منذ شهر ووادي الأردن تبرر

المجلس الأعلى للسكان: ارتفاع الحرارة سيؤدي لازدياد الأمراض

الجمعة، 09-07-2021 10:42 م

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

تا
من المصدر


الوكيل الإخباري - أصيب 411 فلسطينيا ، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، وبلدة قصرة المجاورة جنوب نابلس.

اضافة اعلان


وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، ، بأن 23 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم في صدره ووصفت حالته بالمتوسطة، و260 آخرين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، و70 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و58 جراء السقوط والحروق، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدتين.


وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات المقاومة الشعبية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تا

الاحتلال يعتقل فلسطينيين في طولكرم والخليل

ا

القدس .. إصابة شاب بجروح خطيرة في سلوان

dabcfbef-0e06-4941-8a41-ee4125b6a5e3

الاحتلال يقمع فعالية ضد الاستيطان غرب سلفيت

ال

35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

w

إصابة 37 فلسطينيا بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة

منت

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أخبار متعلقة
احن

نابلس: الاحتلال يصيب شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق

بناؤ

آليات الاحتلال تتوغل شرق رفح

مستوطنون

56 مستوطنا يقتحمون الأقصى

طفل

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

6

شرطة الاحتلال تعتقل شبانا فلسطينيين عند باب العامود

ab0d1ccf-bca8-4be5-882b-b975820247f4

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت تعمر شرق بيت لحم