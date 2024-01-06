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السبت، 06-01-2024 01:10 م

حزب الله يعلن الرد الأول على اغتيال العاروري

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الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي في جبل ميرون بالجليل الأعلى بـ 62 صاروخا في رد أولي على اغتيال القيادي في حركة حماس الشهيد صالح ‏العاروري وزملائه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وقال الحزب، في بيان عبر تلغرام "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت، وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكدة". ‏


وأوضح البيان أنه "تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين ‏المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديلًا رئيسيا عنها".


 




 

 


 

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