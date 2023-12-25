حماس تدعو محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال

الوكيل الاخباري - دعت حركة "حماس" المحكمة الجنائية الدولية إلى "التحرك العاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب".



وقالت الحركة في تصريح صحفي لها، اليوم الاثنين، " إن عدم تحرّك محكمة الجنايات الدولية ومدعيها العام كريم خان، بشكل جاد وفوري، تجاه ما يحصل في فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة واضحة المعالم بعد مرور 80 يوماً من بدء العدوان الصهيوني الهمجي، ليضع علامات استفهام على دورها في حماية البشرية من انتهاكات مجرمي الحروب".

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ودعت الحركة المحكمة إلى "تجاوز الضغوط السياسية، وتحمّل مسؤوليتها التاريخية في محاسبة المسؤولين الصهاينة عن القتل والفظائع في قطاع غزة، وهو الأمر الذي لا تخطئه العين، وذلك لإحقاق الحق وترسيخ العدالة الدولية بمنع الصهاينة المجرمين من الإفلات من العقاب".



