حكومة غزة: 12 ألفا و300 شهيد في العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الاخباري - قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 12 ألفا و300، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة.





وأضاف خلال المؤتمر اليومي أن حصيلة مجزرة الفاخورة بلغ 200 شهيد وجريح وأن 60% من الوحدات السكنية تأثرت بالعدوان بدمار كلي وجزئي.



وأشار الى أن الاحتلال قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء.

وتابع "يتحمل الاحتلال مسؤولية تحويل مجمع الشفاء لثكنة عسكرية."

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ونوه أن المنظمات الدولية تتحمل مسؤولية التقصير تجاه ما حدث بالمستشفيات.

وطالب بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود.

