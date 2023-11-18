السبت 18-11-2023
الوكيل الاخباري
 

وزير الخارجية: وجود حماس يعود لوجود احتلال ينكر على الفلسطينيين حقهم

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وزير الخارجية: وجود حماس يعود لوجود احتلال ينكر على الفلسطينيين حقهم

السبت، 18-11-2023 08:06 م

حكومة غزة: 12 ألفا و300 شهيد في العدوان الإسرائيلي على غزة

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الوكيل الاخباري - قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 12 ألفا و300، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة.


وأضاف خلال المؤتمر اليومي أن حصيلة مجزرة الفاخورة بلغ 200 شهيد وجريح وأن 60% من الوحدات السكنية تأثرت بالعدوان بدمار كلي وجزئي.

وأشار الى أن الاحتلال قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء.
وتابع "يتحمل الاحتلال مسؤولية تحويل مجمع الشفاء لثكنة عسكرية."

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ونوه أن المنظمات الدولية تتحمل مسؤولية التقصير تجاه ما حدث بالمستشفيات.
وطالب بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود.


 




 

 


 

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