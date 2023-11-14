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غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 11500

الثلاثاء، 14-11-2023 02:35 م

غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 11500

شهداء


الوكيل  الاخباري - قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة إن قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية بشكل واضح.

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وأضاف الثوابتة في تصريحات صحفية أن الواقع في قطاع غزة مأساوي بشكل عام نتيجة مجازر الاحتلال.


ونوه أن عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و500 وأكثر من 29 ألف إصابة.


وأشار أن مستشفى الشفاء ما زال تحت الحصار الإسرائيلي مضيفا أن مجمع اُستهدف أكثر من 8 مرات متواصلة.


وأكد أن أكثر من 100 جثمان خارج مجمع الشفاء لم يسمح الاحتلال بدفنها.


ولفت أن مستشفيات عديدة تعيش حالة مشابهة لمجمع الشفاء الطبي مؤكدا أن 55 سيارة إسعاف تم استهدافها بشكل مباشر وكذلك الطواقم الطبية.


وختم "غزة تعيش حرب إبادة مقصودة ومخططا لها بشكل مسبق."


 




 

 


 

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