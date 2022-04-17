الأحد 17-04-2022
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الأحد، 17-04-2022 09:15 ص

حماس: استمرار الاعتداء على المصلين بالأقصى سيرتدّ على الاحتلال

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الوكيل الإخباري - أكدت حركة حماس أن استمرار الاعتداء على المعتكفين والمصلين، وعلى قدسية الزمان والمكان، سيرتدّ على الاحتلال ومستوطنيه.

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وأضاف بيان للحركة أن شعبنا سيقف في وجه الاحتلال وجرائمه بقوّة في كل الساحات، وسيبقى قابضاً على زناد الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيُفشل مخططات الاحتلال الخبيثة بكل السبل ومهما كلّف الثمن.


وحملت حماس، الاحتلال مسؤولية اعتدائه على المعتكفين والمصلين داخل المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم الأحد، كما حملته تداعيات السماح للمستوطنين باقتحام وتدنيس باحات الأقصى، وهو الذي يشكّل استفزازاُ لمشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين كافة.


وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت صباح اليوم باحات المسجد  المبارك، ودارت مواجهات عنيفة مع المرابطين.

 

صفا


 




 

 


 

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