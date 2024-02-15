الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الاحتلال يعلن إصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة

الخميس، 15-02-2024 03:18 م

حماس: اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى ناصر تحدي للقوانين الدولية

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الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، وإرغام من فيه من طواقم طبية ونازحين ومرضى على مغادرته استمرارٌ لحرب الإبادة وإمعان في تحدي القوانين الدولية.

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وأضافت الحركة في بيان" أن سياسة القتل والتدمير والهمجية التي ينتهجها الاحتلال الفاشي، والتي يراقبها العالم أجمع دون أي تحرك جدي وفاعل لوقفها، لن تُفلِح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، أو تدفعه للتخلي عن خياره برفض الاحتلال ومقاومته بكل السبُل حتى زواله وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".


 




 

 


 

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