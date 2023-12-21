حماس ترد على تهديد الاحتلال باغتيال مشعل وهنية

الوكيل الاخباري - عقب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق على تصريح وزير خارجية الاحتلال وتهديده باغتيال هنية ومشعل ويصفه "بالوقح".

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وقال الرشق أن ذلك يمثل إعلان إفلاس رسمي وحالة تخبط وارتباك في سلوك الاحتلال.



وأشار إلى أن ذلك بسبب فشلهم أمام كتائب القسام وعدم قدرتهم على تحقيق أي من الأهداف التي رفعوها.



وأضاف: "وبعيدا عن سخافة المضامين السياسية الوقحة التي يمثلها تهديد وزير خارجية العدو باغتيال هنية ومشعل، والتي تعكس إفلاسهم الرسمي وعجزهم عن مواجهة القسام في الميدان، فإنها دليل على جهلهم التام بحماس".



وتابع: "نحن نفهم عدونا وهو لا يفهمنا، ولا يعرف أن كل قيادة حماس هم مشاريع شهادة، يسعون إليها سعياً إيمانياً نابعا من اليقين بنعيم الله والجنة بعد الشهادة، هذه قيمة إسلامية لن تتمكن عقولهم من فهمها".

