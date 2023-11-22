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مستشار بالأونروا: 5% فقط من الاحتياجات تدخل قطاع غزة حاليا

الأربعاء، 22-11-2023 03:50 م

مستشار هنية: دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الهدنة

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الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أنه يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها.

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وأضاف مستشار هنية في تصريحات صحفية أن قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار.


وأشار إلى دور للصليب الأحمر والأمم المتحدة بشأن الصفقة مؤكدا أنه لم يتحدد بعد موعد بدء سريان الهدنة.


وأضاف أن حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود الى غزة.


ونوه أن دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق مشيرا أن المساعدات التي ستدخل القطاع تشمل مواد أساسية وملابس.


 




 

 


 

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