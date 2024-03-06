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الأربعاء، 06-03-2024 06:42 م

حماس تصدر بياناً حول وقف الحرب في غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، في بيان، أنها ستواصل التفاوض من خلال وسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ويجتمع مفاوضون من حركة حماس وقطر ومصر في القاهرة لمحاولة التوصل إلى اتفاق يتعلق بوقف العدوان الإسرائيلي لمدة 40 يوما قبل بداية شهر رمضان المقبل، وذلك في غياب وفد إسرائيلي.

وأكدت حماس في بيانها أنها أظهرت مرونة كبيرة بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقفا شاملا للعدوان.

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وأوضحت حماس أيضا أنها ستستمر في التفاوض من خلال وسطاء مختلفين للوصول إلى "اتفاق يلبي مطالب ومصالح الشعب الفلسطيني".

 

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