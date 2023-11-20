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الإثنين، 20-11-2023 12:28 م

حماس تصدر بيان بعد استهداف الاحتلال للمستشفى الاندونيسي وارتقاء 12 شهيداً

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الوكيل الإخباري- أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا اليوم الاثنين، استنكرت فيه استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي ومحاصرته، داعيةً إلى التدخل الدولي لحماية آخر مؤسسة صحية في شمال قطاع غزة.

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وقالت حماس في البيان الصادر عنها :" في استمرار لسياسة الاحتلال تدمير القطاع الصحي، ضمن مسعاه لتنفيذ جريمة التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والمجازر وتدمير البُنى المدنية؛ بدأ جيش الاحتلال الإرهابي قصفاً مكثّفاً على المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، أوقَع اثنَي عشرة شهيداً حتى الآن، وعشرات الجرحى، من بين الطواقم الطبية والمرضى والنازحين الذين يحتمون فيه، بعد أن ضرَب حصاراً مشدَّداً على المنطقة، وبدأ بإطلاق النار على كل من يتحرك فيها "

 

وتابعت :" إن هذا العدو المجرم المتجرّد من كل القيم الإنسانية، الذي يحاصر ويقصف المستشفيات، تحت سمع وبصر العالم أجمع؛ يحاوِل اليوم الإجهاز على المستشفى الوحيد العامل في شمال قطاع غزة، بعد أن فَرَض وقف العمل بقوّة السلاح والقصف؛ في باقي المستشفيات، وهو ما يتطلّب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي، ينحاز فيه إلى قيم الإنسانية والقانون الدولي، ويوقِف المجزرة الوشيكة التي ينوي الاحتلال تنفيذها في المستشفى الإندونيسي، ويوقِف كافة الانتهاكات الصارخة بحق المدنيين في قطاع غزة"

 

وأفادت وزارة الصحة بغزة  بوقت مسبق من صباح اليوم باستشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم في قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمالي غزة.

 

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