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الخميس، 21-12-2023 07:08 م

حماس : لا صفقات دون هذا الشرط !

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الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، إن الفصائل الفلسطينية أعلنت "قرارا وطنيا فلسطينيا" ينص على أنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للعدوان على قطاع غزة.

جاء ذلك بعد أن برزت مؤشرات عن انفتاح بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس على هدنة جديدة بعدما أتاحت سابقتها التي استمرت أسبوعا في أواخر تشرين الثاني، إطلاق سراح محتجزين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال مزيد من المساعدات للقطاع.

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