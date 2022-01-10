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الإثنين، 10-01-2022 06:55 م

عبّاس يزور دمشق قريبا

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الوكيل الاخباري - أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور العاصمة السورية دمشق قريباً.

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وأكد الرجوب خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في دمشق أن زيارته إلى "دمشق والوفد المرافق له ستشكل انطلاقة حقيقية لصياغة الوضع الفلسطيني في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق لإنهاء القضية الفلسطينية".


وبين الرجوب أن "هذه المرحلة الأصعب في تاريخ القضية الفلسطينية؛ بسبب تكثيف الاحتلال الإسرائيلي محاولاته لتهويد فلسطين، وإنهاء الحالة الوطنية في القدس وشن حملة استيطانية غير مسبوقة في كل الأراضي المحتلة".


وشدد الرجوب على تمسك القيادة الفلسطينية بمواقفها المبدئية في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وحق اللاجئين في العودة، ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل.

 




 

 


 

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