في أعلى حصيلة منذ بدء الحرب.. 185 وفاة بسبب سوء التغذية في غزة خلال آب

فلسطينيون يحملون أوانيَ في انتظار الحصول على الطعام من مطبخ في غزة
فلسطينيون يحملون أوانيَ في انتظار الحصول على الطعام من مطبخ في غزة
 
الوكيل الإخباري-   سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة 185 حالة وفاة بسبب سوء التغذية خلال شهر آب الماضي، في أعلى حصيلة شهرية منذ تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.اضافة اعلان


وأفادت الوزارة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن من بين حالات الوفاة المسجّلة، 70 حالة حدثت بعد إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الذي صنّف غزة رسميًا كمنطقة تعاني من المجاعة، ومن ضمن هذه الحالات 12 طفلًا قضوا نتيجة مضاعفات الجوع وسوء التغذية.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة إلى تفاقم خطير في أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، حيث يعاني 43 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، في حين تواجه أكثر من 55 ألف سيدة حامل ومرضع نقصًا حادًا في العناصر الغذائية الأساسية.

وبحسب الوزارة، فإن 67% من النساء الحوامل يعانين من فقر الدم، وهي النسبة الأخطر التي يتم رصدها منذ سنوات.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه المؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وصحية متصاعدة، خاصة في ظل محدودية الاستجابة الطارئة، والنقص الحاد في الإمدادات الغذائية والطبية.
 
 
