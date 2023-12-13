رئيس أركان جيش الاحتلال: ماجرى في الشجاعية حدث صعب

الوكيل الإخباري - قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي إن "ماجرى أمس في الشجاعية حدث صعب" في إشارة إلى مقتل 8 عسكريين بينهم قائد كتيبة في اشتباك وكمين نصبته كتائب عز الدين القسام في الحي الواقع بمدينة غزة شمالي القطاع.

اضافة اعلان



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 10 ضباط وجنود -بينهم قائدا كتيبتين- وإصابة 21 من جنوده في المعارك التي شهدتها غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشار إلى أن لواء غولاني لا يزال يخوض "قتالا شرسا" في حي الشجاعية، قائلا إن المرحلة الحالية من عمليته تعد مرحلة متقدمة في ما سماه مجهود تطهير الحي من حماس وتجريدها من قدراتها.