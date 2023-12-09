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السبت، 09-12-2023 12:25 م

دول تندد باستخدام واشنطن الفيتو ضد قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

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الوكيل الإخباري- نددت كل من سلطنة عُمان وإيران وماليزيا وتركيا باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف النار بغزة.

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وقال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار يعتبر إهانة مخزية للأعراف الإنسانية.


بدورها، نددت الخارجية الإيرانية باستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع القرار الذي يدعو لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.


كما ندد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبرهيم بالفيتو الأميركي.


من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن استخدام واشنطن حق النقض ضد مشروع القرار يعد خيبة أمل كاملة.


وفي الإطار، قال وزير خارجية النرويجي إسبن بارث إيدا إن عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة أمر مأساوي.


 




 

 


 

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