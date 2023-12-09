فيتو اميركي يفشل مشروع قرار لمجلس الامن يدعو لوقف اطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري - استخدمت الولايات المتحدة الاميركية،مساء اليوم الجمعة، حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار طلب بوقف انساني فوري لاطلاق النار في غزة.

وأيد المشروع 13 دولة، فيما صوتت المملكة المتحدة بالامتناع.

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وتبنت مشروع القرار، الذي قدمته الامارات العربية المتحدة نيابة عن المجموعة العربية، عشرات الدول الاعضاء بالامم المتحدة.



ويطلب مشروع القرار من الأطراف التقيد بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصاً بالنسبة الى حماية المدنيين؛ كما يطلب من الأمين العام أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل على حالة تطبيق هذا القرار.



كما يعرب المشروع في الديباجة عن القلق البالغ حيال الوضع الكارثي في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين.

