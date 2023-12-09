السبت 09-12-2023
الوكيل الاخباري
 

بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت

وفيات السبت 9-12-2023

الأرصاد تكشف الحالة الجوية اليوم السبت .. وزخات مطرية على هذه المناطق

أبرز تطورات اليوم الـ63 من العدوان الإسرائيلي على غزة

فيتو اميركي يفشل مشروع قرار لمجلس الامن يدعو لوقف اطلاق النار في غزة

جيش الاحتلال يقر بمقتل ابن شقيقة عضو كابينت الحرب

رويترز: إدارة بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع الاحتلال 45 ألف قذيفة

3 شهداء في قصف إسرائيلي على مربع سكني شرقي مدينة غزة

مسؤول إسرائيلي: نتوقع إنهاء عمليتنا في خانيونس خلال 3 إلى 4 أسابيع

10 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خانيونس

عاجل

مجلس الأمن يُخفق في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار بغزة

السبت، 09-12-2023 12:02 ص

فيتو اميركي يفشل مشروع قرار لمجلس الامن يدعو لوقف اطلاق النار في غزة

thumbs_b_c_ad968045f7409f44d559ffea81df02d2


الوكيل الإخباري - استخدمت الولايات المتحدة الاميركية،مساء اليوم الجمعة، حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار طلب بوقف انساني فوري لاطلاق النار في غزة.
وأيد المشروع 13 دولة، فيما صوتت المملكة المتحدة بالامتناع.

اضافة اعلان


وتبنت مشروع القرار، الذي قدمته الامارات العربية المتحدة نيابة عن المجموعة العربية، عشرات الدول الاعضاء بالامم المتحدة.


ويطلب مشروع القرار من الأطراف التقيد بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصاً بالنسبة الى حماية المدنيين؛ كما يطلب من الأمين العام أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل على حالة تطبيق هذا القرار.


كما يعرب المشروع في الديباجة عن القلق البالغ حيال الوضع الكارثي في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1001

أبرز تطورات اليوم الـ63 من العدوان الإسرائيلي على غزة

yjPWOg0MfOLoZgrK6zGE7A6pxYidrcQN7TKWPQtu

جيش الاحتلال يقر بمقتل ابن شقيقة عضو كابينت الحرب

d7b50db2-c5da-40f1-9d07-ef49e51ca79e

رويترز: إدارة بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع الاحتلال 45 ألف قذيفة

91032b3aaeea1e35945121c3fe2a4f4b

3 شهداء في قصف إسرائيلي على مربع سكني شرقي مدينة غزة

415293

مسؤول إسرائيلي: نتوقع إنهاء عمليتنا في خانيونس خلال 3 إلى 4 أسابيع

قصف غزة 2.jpg-785870f2-d4d6-4b19-8dd6-33cae8164700

10 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خانيونس

أخبار متعلقة
IMG_3372

مسؤول إسرائيلي سابق: المقاومة مترسخة في المجتمع الفلسطيني ولا يمكن تدميرها

بب

مجلس الأمن يناقش الحرب على غزة الليلة

52

رئيس الوزراء الفلسطيني: استشهاد 350 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية العام

22525

تطورات الأحداث في غزة لليوم الـ34 من الحرب على القطاع

B242656B-31B8-4C05-813D-449E223D7E37

تفاصيل جديدة عن مفاوضات هدنة غزة ومدير "CIA" يصل قطر اليوم

654bff5d423604545b02b3ae

"حماس:" مشكلتنا ليس حكم ولكن مع ما تريده واشنطن في غزة