رئيس الوزراء يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، وزير الاستثمار الإماراتي محمَّد حسن السُّويدي.

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وأكَّد رئيس الوزراء والوزير الإماراتي خلال اللِّقاء عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات؛ إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه سموّ الشَّيخ محمَّد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة.



كما أكَّد الخصاونة والسُّويدي الحرص المشترك على المضيّ قُدُماً في توسيع أُطر التَّعاون، سيما في المجالات الاستثماريَّة والتَّنمويَّة، بما يُحقِّق مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين، ويعود عليهما بالنَّفع والفائدة.