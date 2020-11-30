رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال يفرض أمرا واقعا متدهورا بالتوسيع الاستيطاني

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أن الاحتلال يفرض أمرا واقعا متدهورا من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وحصار غزة وعزل القدس، وانتهاك القانون الدولي.

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وفي تصريح له خلال لقائه وزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسيس في رام الله، دعا اشتيه دول العالم إلى "منع هذا الأمر والدفع لإنهاء الاحتلال"، مطالبا سويسرا بحماية حل الدولتين من خلال الاعتراف بفلسطين، والانخراط في خلق مسار سياسي جدي وحقيقي على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية لكسر الأمر الواقع.

المصدر - روسيا اليوم



