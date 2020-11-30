الإثنين 30-11-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الإثنين 30/11/2020

إغلاق 1164 منشأة مخالفة لأمر الدفاع 20

مؤتمر حكومي هــام اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء لطيفة اليوم

تعليق الدوام بأقسام في بلدية دير أبي سعيد اليوم لتسجيل اصابات بكورونا

القوة الأردنية المشاركة في تمرين سيف العرب تعود إلى أرض الوطن

ديوان الخدمة المدنية للوكيل : قمنا بتعيين 2112 وظيفة في الصحة وهي ارقام قياسية

الصحة للوكيل : اعداد اصابات كورونا ستتراجع ولكن بتفاوت والأهم التزام المواطن

وزارة الطاقة توضح للوكيل تفاصيل الحصول على دعم نظام الخلايا والسخانات الشمسية

الإثنين، 30-11-2020 04:15 ص

رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال يفرض أمرا واقعا متدهورا بالتوسيع الاستيطاني

5fc42bc442360421867db737


الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أن الاحتلال يفرض أمرا واقعا متدهورا من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وحصار غزة وعزل القدس، وانتهاك القانون الدولي.

اضافة اعلان

وفي تصريح له خلال لقائه وزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسيس في رام الله، دعا اشتيه دول العالم إلى "منع هذا الأمر والدفع لإنهاء الاحتلال"، مطالبا سويسرا بحماية حل الدولتين من خلال الاعتراف بفلسطين، والانخراط في خلق مسار سياسي جدي وحقيقي على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية لكسر الأمر الواقع.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اعتقال

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين خلال تشييع جثمان الشهيد شقير

unnamed (1)

الاحتلال يتوغل شرق مخيم البريج ويجرف أراضٍ

YjdHA

مستوطنون يزرعون أشتال زيتون جنوب نابلس

bU9Hj

مستوطنون يجرفون أراضي زراعية في سلفيت

unnamed

مستوطن يدهس طفلين وسيدة قرب الحرم الإبراهيمي

2_PlbD2Hg

الاحتلال يهدم درجا يؤدي إلى أحد أبواب المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
159789591251637000

قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف قطاع غزة بالصواريخ والمدفعية

352781_8_1583439317

اعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمدة 30 يوماً بسبب فيروس كورونا