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الثلاثاء، 10-10-2023 10:04 م

رفض إسرائيلي لإدخال مواد غذائية وطبية إلى قطاع غزة

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الوكيل الاخباري- رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبا فلسطينيا لإدخال مواد غذائية وطبية إلى قطاع غزة المحاصر، وفق منظمة التحرير الفلسطينية.اضافة اعلان


وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ المؤسسات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان والسماح بدخول مواد الإغاثة وإعادة الكهرباء والماء.

وقال إن قطاع غزة أمام كارثة إنسانية كبيرة.

وأعلنت حركة (حماس) تنفيذ عملية مباغتة تجاوزت حدود القطاع نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وأطلقت عليها عملية "طوفان الأقصى" ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وأطلقت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عددا كبيرا من الصواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، وتسلل عدد من عناصر الكتائب جوا وبرا إلى أراضٍ تحتلها إسرائيل.

 




 

 


 

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