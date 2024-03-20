الأربعاء 20-03-2024
الوكيل الاخباري
 

خلال تواجده في البيت الأبيض .. رئيس وزراء أيرلندا يفاجئ بايدن بدعم صريح لغزة

رويترز: اتفاق بالكونغرس يمنع تمويل وكالة الأونروا حتى مارس 2025

ساندرز: على أميركا ألا تقدم فلسا لآلة نتنياهو الحربية

مشتركة نيابية تواصل اليوم مناقشة معدل الأمانة

سرايا القدس تنعى الشهيد زياد حمران

وفيات الأربعاء 20/ 3/ 2024

تطورات الحالة الجوية في المملكة

الامن العام يكشف تفاصيل صادمة حول جريمة قتل في عمان

واشنطن: يجب السماح لموظفي الأمم المتحدة بدخول غزة

كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"

الأربعاء، 20-03-2024 06:54 ص

رويترز: اتفاق بالكونغرس يمنع تمويل وكالة الأونروا حتى مارس 2025

جج


الوكيل الاخباري - أفاد مصدران استندت إليهما وكالة "رويترز" أمس الثلاثاء أن اتفاقا تم في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية سيستمر في حظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس/آذار 2025.

اضافة اعلان


وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في يناير/كانون الثاني وقف تمويل الوكالة، وذلك بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى).


وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا الشهر الماضي بوقف تمويل الأونروا الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.


ويحاول المؤيدون للمساعدات استعادة التمويل، ويطالبون واشنطن بدعم الأونروا في وقت تعمل فيه جماعات الإغاثة على درء مجاعة تلوح في الأفق في غزة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ممم

خلال تواجده في البيت الأبيض .. رئيس وزراء أيرلندا يفاجئ بايدن بدعم صريح لغزة

خخخ

ساندرز: على أميركا ألا تقدم فلسا لآلة نتنياهو الحربية

n

سرايا القدس تنعى الشهيد زياد حمران

1

واشنطن: يجب السماح لموظفي الأمم المتحدة بدخول غزة

1

كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"

1

الأمم المتحدة: "إسرائيل" تستخدم التجويع في غزة وسيلة للحرب

أخبار متعلقة
٨٨

الأونروا: إسرائيل أجبرت بعض موظفينا على اعترافات كاذبة

الاونروا

كندا تعلن أنها ستستأنف تمويل الأونروا

ز

الأونروا: نحو 1.7 مليون شخص نزحوا داخل غزة

ححح

الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من سكان غزة الذين أسرتهم خلال الحرب

ططط

أونروا: إسرائيل منعت أكثر من نصف المساعدات المقررة لشمالي غزة

شهداء

عشرات الشهداء والجرحى في قصف مناطق مختلفة بقطاع غزة