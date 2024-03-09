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السبت، 09-03-2024 07:01 ص

كندا تعلن أنها ستستأنف تمويل الأونروا

الاونروا


الوكيل الاخباري - قال أحمد حسين وزير المساعدات الدولية الكندي الجمعة إن أوتاوا ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتصبح بذلك واحدة من أولى الدول المانحة التي تعلن استئناف التمويل.

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وكانت كندا قد أعلنت وقف التمويل في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالاشتراك في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وهو ما لم تقدم أي دليل عليه.


وقال حسين في بيان "سترفع كندا الوقف المؤقت لتمويل (الأونروا)"، دون أن يذكر إطارا زمنيا محددا لذلك، وأضاف "تلعب الأونروا دورا حيويا في غزة".


وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال الخميس إن بلاده تنتظر نتائج تحقيق داخلي تجريه منظمة الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجمات التي قُتل خلالها نحو 1200 شخص، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.


وقال حسين إن كندا راجعت التقرير المؤقت لتحقيق الأمم المتحدة وتتطلع إلى النسخة النهائية.


وكانت 16 دولة علّقت تمويلها للأونروا بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفي الوكالة -البالغ عددهم 13 ألفا في قطاع غزة- بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).


 




 

 


 

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