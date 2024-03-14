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الخميس، 14-03-2024 06:05 م

زعيم الديمقراطيين بالشيوخ الأميركي: على إسرائيل تصحيح مسارها

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الوكيل الإخباري - قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إن على إسرائيل تصحيح المسار من أجل تحقيق سلام دائم.

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وأضاف: "أدعو جميع الأطراف المتفاوضة للقيام بكل ما هو ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين".


واعتبر شومر أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين عززا التوتر والعنف، مشددا على أن توسيع المستوطنات يجعل حل الدولتين مستحيلا.


وأكد شومر أن توجه إسرائيل نحو حل الدولة الواحدة من شأنه زيادة تمزيق علاقاتها مع العالم بما فيه الولايات المتحدة.





 




 

 


 

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