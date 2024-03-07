مسؤولون: أميركا طلبت ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة

الوكيل الإخباري-

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نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان ضمانات مكتوبة طلبتها واشنطن بشأن استخدام الأسلحة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.وقال المسؤولون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت من إسرائيل تقديم خطاب ضمانات بحلول منتصف الشهر الجاري.يأتي ذلك في ظل تزايد الدعوات في الكونغرس إلى فرض قيود على تزويد إسرائيل بالأسلحة في حال استمرت في عرقلة إدخال المساعدات إلى القطاع.وبحسب صحيفة واشنطن بوست، وافقت الولايات المتحدة على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح لإسرائيل وسلمتها لها منذ بداية حربها المدمرة على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.