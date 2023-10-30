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الإثنين، 30-10-2023 01:54 م

سياسيون اسرائيليون: نتنياهو غير لائق لا عقلياً ولا بدنياً ولا أخلاقياً

نتنياهو


الوكيل الإخباري - دعا محللون سياسيون إسرائيليون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تقديم استقالته بعد ظهور الحقيقة التي ظهرت للجميع وهي أنه غير مؤهل، وليس لائق عقليا ولا بدنيا ولا أخلاقيا، بعد رفضه تحمل مسؤولية الفشل العسكري يوم شنت حركة حماس عمليتها "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال يوم السابع من تشرين الأول الجاري.

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وقالوا :" إن المشكلة هي أن الجنود يعرفون أن نتنياهو منشغل بتشويه سمعة قادتهم في جوف الليل، بينما كان عليه منذ فترة طويلة أن يتحمل مسؤولية ما يحدث، إلا أنه منخرط في إلقاء نفس المسؤولية على الجميع، وتشغيل آلة السم القذرة الخاصة به كما لو كنا في حملة انتخابية. إنه دمية بالية تديرها زوجته، التي جلست مؤخرا في اعتصام درامي كما لو كانت عضوا في مجلس الوزراء الحربي".


وأكد الكاتب والمحلل السياسي بن كسبيت في تقرير له نشره موقع واللا العبري:" إن الذي يجب إتمامه شيء واحد فقط: إزاحة نتنياهو من السلطة الآن، ويبدو الأمر مستحيلا، لكنه ممكن ويتمثل بأن على 5 أشخاص شجعان من حزب الليكود أن يقفوا وقفة رجل واحد ويجتمعوا مع نتنياهو، وبمجرد أن يكون هناك خمسة، سيكون هناك عشرة ثم عشرين، عليهم أن يقولوا له لقد انتهى الأمر، أنت عبء، دع الليكود يقرر من سيحل محلك مؤقتا".


وأوضح: "أنه يمكن معرفة مدى عدم كفاءة نتنياهو من حقيقة أنه ليس لديه نائب، هذا منصب قانوني يسمح باستبدال رئيس الوزراء في لحظات الأزمة أو المأزق، لكن نتنياهو لم يعين نائباً له قط، والآن نحن عالقون معه، ولكن يمكن التغلب على ذلك بمجرد أن يعلم أنه إذا لم يتقاعد، فسوف يُطرد، أو ستتم إقالته".


بدوره يرى آفي يسخاروف في تقرير له نشره موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، أن حالة الهستيريا التي سادت مكتب نتنياهو دفعته إلى إلقاء مسؤولية الفشل العسكري جراء عملية، على رئيسي شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، وجهاز "الشاباك".


وقال إنهم: "في حماس وحزب الله ينظرون إلى نتنياهو على أنه رئيس وزراء ضعيف ومهين تذروه الريح من كل جانب، ويفركان أياديهما بكل سرور، ويعتقدون أنه أمام مثل هذا القائد، الذي يهرب من المسؤولية ويظهر صفرا من القيادة والقدرة على القيادة، يمكنهم الفوز".

 




 

 


 

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