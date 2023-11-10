سي إن إن: دعم إدارة بايدن حرب إسرائيل بغزة جعلها تخسر الجمهور العربي

الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن برقية دبلوماسية تأكيدها أن دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العملية الإسرائيلية في غزة يجعلها تخسر الجمهور العربي لجيل كامل.

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وتدعم الولايات المتحدة بشدة حليفتها إسرائيل منذ تنفيذ حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، وتقول إنه ينبغي عدم السماح لحماس بمواصلة السيطرة على غزة.



لكن واشنطن تدعو علنا الجيش الإسرائيلي إلى التزام "قواعد الحرب" وتجنب إلحاق إصابات بالمدنيين، فيما تضغط في الكواليس على إسرائيل للحد من هجومها ووضع خطة لما بعد الحرب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

