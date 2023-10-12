شاهد بالفيديو لحظة إطلاق القسام سراح امرأة إسرائيلية وطفليها

الوكيل الاخباري - بثت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيديو لعملية إطلاق سراح امرأة إسرائيلية وطفليها، بشكل طوعي.

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وأطلقت القسام المرأة وطفليها بعدما تحفظت عليهم خلال الاشتباكات التي خاضتها ضد قوات الاحتلال، في الأيام الماضية.



وظهرت المرأة في المقطع وهي تحمل طفلا وتسير باتجاه الآخر الذي كان ينتظر بينما مقاتلو المقاومة يحيطون بهم، قبل أن تأخذ طفليها وتمضي باتجاه مستوطنتها.