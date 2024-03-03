شاهد - لحظة شن الاحتلال أحزمة نارية على خان يونس ودير البلح

الوكيل الاخباري - بث صحفيون فلسطينيون في قطاع غزة مشاهد للأحزمة النارية التي شنها جيش الاحتلال على شمال خان يونس وجنوب شرق دير البلح الليلة الماضية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الجيش بدأ خلال الليل موجة من الهجمات الجوية والبرية المكثفة في منطقتي دير البلح وخان يونس، بعد إعلان مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين في عملية للمقاومة بخان يونس.
يحدث الان... خانيونس.— مَحْمُودْ سَالِمْ الْجِنْدِي (@DrMahmoudSalemE) March 3, 2024
جيش الاحتـ ـلال يستخدم بروتوكول هانيبال.
في محاولة لمنع وقوع جنوده أسرى في يد المقاومة.
بعد عملية كر واسعة للمقاومة في خانيونس مع غروب الشمس وحتى اللحظة وبعد وقوع عشرات القتلى من الصهاينة.. استخدام بروتوكول هانيبال واحزمة نارية لم يحدث لها مثيل من بداية… pic.twitter.com/t8CufPXJ9F