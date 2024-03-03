شاهد - لحظة شن الاحتلال أحزمة نارية على خان يونس ودير البلح

الوكيل الاخباري - بث صحفيون فلسطينيون في قطاع غزة مشاهد للأحزمة النارية التي شنها جيش الاحتلال على شمال خان يونس وجنوب شرق دير البلح الليلة الماضية.

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الجيش بدأ خلال الليل موجة من الهجمات الجوية والبرية المكثفة في منطقتي دير البلح وخان يونس، بعد إعلان مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين في عملية للمقاومة بخان يونس.